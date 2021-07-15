Евгения Кравчук подчеркнула, что "не видела ни одного человека, который бы воздержался".

Во фракции "Слуга народа" собрано более 226 подписей под представлением к премьер-министру Денису Шмыгалю о выдвижении кандидатуры Дениса Монастырского на должность руководителя Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам.

Она отметила, что собраны подписи под представлением от фракции премьер-министру Украины, что мы выдвигаем кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Кравчук отметила, что собрано "более 226 подписей" (для положительного голосования необходимо минимум 226 голосов).

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Депутат подчеркнула, что "не видела ни одного человека, который бы воздержался".

Кравчук сообщила, что сейчас еще состоится заседание фракции "СН" и подписи будут переданы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а он уже внесет в парламент представление относительно кандидатуры Монастырского.

Отставка Авакова: что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

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Автор: Надя Пришляк