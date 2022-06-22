Он также оценил темпы евроинтеграции Украины.

Украина де-факто уже является членом НАТО, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Такое мнение он высказал в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Мы сделали ещё один "ход конём". Мы стали 13-й страной Триморья. Это доступ к деньгам, к транспорту, к безопасности на морях, к инфраструктуре. И 12 стран Триморья - они члены ЕС. То есть почти половина стран Евросоюза. Это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более дальше, чем всеми оценивается в настоящий момент. Во-вторых, надо понимать, мы де-факто - члены НАТО", - сказал он.

Вместе с тем Арестович отметил, что у него "есть скепсис, готово ли НАТО принимать Украину".

Ранее Арестович заявлял, что во время боевых действий Украину вряд ли примут в НАТО, но есть шанс, что дискуссия о скором вступлении возобновится после победы.

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