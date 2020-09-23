На владельцев украинских паспортов в оккупированном Крыму оказывают давление, чтобы они лишились их.

В Крыму преследуют владельцев украинских паспортов и оказывают давление, для того, чтобы население избавлялось от украинских документов.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Крым.Реалии.

По его словам, на владельцев украинских паспортов оказывают давление, чтобы они лишились их. Несмотря на это, добавил Кислица, люди, которых заставляют избавиться от паспорта, остаются гражданами Украины.

"То, что владельцы украинских паспортов в Крыму преследуются - это факт. То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов – это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не вытекает из наличия паспорта. Это паспорт получают на основании того, что вы уже гражданка или гражданин Украины. Поэтому даже, если оккупанты заставят украинцев или крымских татар порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины", - отметил Кислица.

В июне правозащитники сообщали, что крымчан начали штрафовать российские службы за украинский паспорт при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.

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Аннексия Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: УНИАН