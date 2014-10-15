Кабмин рассмотрит проект реформы МВД до выборов - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

Проект планируется рассмотреть еще до проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, подчеркнул Аваков.

По его словам, на заседании Кабинета министров Украины будет рассмотрена значительно шире презентация, чем та, которая была представлена ранее. Презентацию реформы осуществит харьковский правозащитник Евгений Захаров, чья группа работала над проектом.

«То есть мы все решения, которые зависят от правительства, примем еще в эту политическую каденцию, - отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что ключевым моментом реформы является смещение акцентов в деятельности правоохранительных органов от «давить и крышевать» к «служить и защищать». От этой парадигмы будут зависеть и изменения в структуре ведомства.

Читайте такжеМВД планирует создать подразделение, аналогичное американскому SWAT, в течение годаВ частности, по словам Авакова, планируется убрать все лишнее - подразделения БОП, транспортной милиции, ветеринарной милиции и т.д. Кроме того, запланированы изменения в нормативные акты, регламентирующие их деятельность - как в постановления Кабинета министров, так и в ряд законов Украины. Зато приоритетными направлениями определены охрана общественного порядка, изменение структуры следственных управлений, противодействие незаконному обороту наркотиков, отметил он.

Министр внутренних дел подчеркнул, что реформа МВД - это не «момент взмаха волшебной палочкой», а система действий, которая должна продолжаться несколько лет, если речь идет о структурных изменениях. Если же говорить о кадровых изменениях, то процесс может продолжаться много лет, ведь речь идет об иной подготовке кадров, изменениях в психике, оплате труда, добавил он.

Также, по словам Авакова, реформа предусматривает примерно 30-процентное сокращение состава МВД, разаттестацию части должностей и т.п. В погонах и с оружием останутся только работники части подразделений МВД, остальные будут гражданскими, сказал он.

«Таких вещей много и этот процесс - надолго», - отметил Аваков.