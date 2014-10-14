Во время столкновений под Радой пострадали 9 бойцов Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НГУ.

"В ходе выполнения задач по охране общественного порядка на территории вблизи Верховной Рады Украины и в результате агрессивных действий протестующих ранены военнослужащие Национальной гвардии Украины - девять военнослужащих НГУ", - отметили в пресс-службе. По данным пресс-службы, раненым причинены закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы различной степени тяжести.

В Нацгвардии заметили, что среди раненых - три офицера Северного оперативно-территориального объединения. Раненым оказана первая медицинская помощь.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Богородицы Всеукраинское объединение «Свобода» провело в Киеве традиционный Марш славы героев. Активисты «Свободы» несколькотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к зданию Верховной Рады. Активисты пикетировали парламент с требованием признать ОУН и УПА борцами за государственную независимость Украины. Акция «Свободы» прошла слаженно и спокойно.

Тем временем, около 12.00, в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили стычки с правоохранителями.

В комментарии журналистам лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок выразил убеждение, что к провокациям возле ВР причастны «люди Медведчука» (имеется в виду экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук - УНИАН). Тягнибок также рассказал, что активисты «Свободы» окружили провокаторов и помогли таким образом правоохранителям задержать их.

Позже на сайте «Правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимают участия в мероприятиях возле здания парламента.