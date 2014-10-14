ВО Свобода скрутила провокаторов перед Радой

Об этом он сообщил журналистам после своего выступления перед людьми возле ВР, пишет «Украинская правда».

Он напомнил, что в повестку дня так и не был внесен вопрос о признании УПА воюющей стороной во второй мировой войне, "поэтому сейчас тут требовать нечего, поскольку нет ни депутатов, ни голосов".

«Сейчас я обратился к нашим сторонникам, чтобы мы продолжили наши мероприятия празднования. Мы пойдем дальше к Арсенальной и Институтской и будем останавливаться в тех местах, где погибли герои Небесной сотни. Празднования мы завершим возле памятника Тарасу Шевченко», -сказал он.

На уточняющий вопрос, понимает ли Свобода, что группа провокаторов воспользовалась ими для совершения правонарушений, Олег Тягнибок рассказал, что сторонники партии локализовали группу, которая бросала взрывные пакеты.

«Именно свободовцы локализовали, и взяли их в «коробку». Сейчас мы идем дальше, и правоохранителям будет очень легко их идентифицировать провокаторов, если они здесь останутся», - добавил Тягнибок.

Напомним, «Общественное телевидение» сообщило, что в начале заседания Верховной Рады к зданию парламента пришли члены братства Дмитрия Корчинского, которые начали бросать дымовые шашки и провоцировать правоохранителей.

Как известно, Корчинский участвовал в провокациях с участием правоохранителей возле Администрации президента 1 декабря прошлого года, после которых несколько месяцев скрывался за границей.