Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные на официальном сайте исполкома СНГ, который базируется в Беларуси.

В частности, на странице, содержащей информацию об Украине как государстве-члене СНГ, указана площадь территории Украины почти на 50 тысяч квадратных километров меньше площади Украины в международно признанных границах.

Согласно данным исполкома СНГ, площадь Украины составляет 557 528 квадратных километров.

Читайте такжеДещица: документы о выходе Украины из СНГ находятся в Верховной РадеНапомним, площадь Украины в международно признанных границах составляет 603 700 квадратных километров. Площадь территории без аннексированного Россией Крыма равна 576 604 квадратных километра.

Пророссийские боевики на востоке контролируют примерно одну треть суммарной территории Донецкой и Луганской областей (примерно 18 тысяч квадратных километров).

При этом использована на сайте исполкома СНГ карта Украины не имеет отклонений от признанных границ.