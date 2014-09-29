Financial Times: Берлин не дает Москве повлиять на торговое соглашение между Украиной и ЕС

Об этом пишет Штефан Вагштиль и Петер Шпигель в своей статье, которая называется «Берлин не дает Москве повлиять на торговое соглашение между Украиной и ЕС», опубликованной в британской газете Financial Times.

Немецкое правительство пытается заставить Брюссель дать жесткий ответ на требования президента России Владимира Путина провести новые переговоры по поводу торгового соглашения и внести «системные поправки», чтобы учесть интересы России.

То, что г-н Путин написал письмо председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу после того как ЕС и Украина договорились приостановить на 15 месяцев реализацию ключевого пункта соглашения – свободного доступа для европейских компаний к украинскому рынку, при том что для украинских экспортеров доступ к рынкам ЕС был открыт, стало первым звоночком.

Письмо г-на Путина говорит о том, что в Москве все больше начинают осознавать, что, несмотря на 15-месячный перерыв, ЕС будет продолжать проводить в жизнь ратификацию этого договора. Карел де Гюхт, уходящий комиссар ЕС по вопросам торговли, сказал FT на прошлой неделе, что то, что в Брюсселе было воспринято как «тайм-аут», для Москвы является возможностью расстроить сделку.

Берлин хочет удостовериться, что новая комиссия во главе с председателем Жан-Клодом Юнкером, будет придерживаться политической линии, согласно которой торговое соглашение не подлежит обсуждению, но при этом ЕС готов обсуждать влияние соглашения на конкретные сферы обширной торговли России с Украиной.

Штеффен Зайберт, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил в пятницу, что хотя Берлин готов к переговорам с Россией, «свободная и суверенная» Украина должна иметь возможность подписать торговое соглашение с ЕС «без ущерба» для ее связей с Россией.

Германия также настаивает на том, что не должно быть ослабления санкций, введенных в отношении России. Высокопоставленные чиновники ЕС сообщили, что Италия была единственной страной «Большой семерки», которая подняла вопрос о необходимости продлении санкционного режима.

Хотя новые санкции были введены в этом месяце, послы ЕС рассмотрят во вторник вопрос о том, нужно ли «вносить поправки, приостанавливать их действие или отменять» их. Но, по словам чиновников, нет никаких признаков того, что санкции собираются приостановливать или вносить в них какие-то изменения.

«Нужно сказать, что некоторые положительные сдвиги все же есть, наиболее позитивные за последние месяцы», – сказал один из европейских чиновников, принимающий участие в переговорах. «Но мы все еще очень далеки от урегулирования ситуации. Они [русские] по-прежнему пересекают [украинскую] границу, они не прекращают оказывать помощь, продолжается война мер и контрмер».

В доказательство того, что ЕС полон решимости, Алекс Стубб, премьер-министр Финляндии, правительство которой не могло достичь согласия по поводу того, стоит ли вводить дополнительные санкции, выступит в понедельник в Берлине, чтобы поддержать позицию ЕС в отношении политики России.