Неделя в цифрах

1 млрд долларов США рассчитывает собрать в Фонд восстановления Донбасса президент Украины Петр Порошенко. По его словам, крайне важно не только собрать деньги, но и иметь прозрачный механизм их освоения.

2% ВВП – прямой негативный эффект от санкций в финансовом счете платежного баланса Российской Федерации, подсчитали в агентстве Fitch.

3 массовых захоронения тел обнаружили наблюдатели Мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области. Две безымянные могилы находятся в угольной шахте Коммунар возле села Нижняя Крынка, и еще одно - в середине села.

3,5 гривен за одну поездку составит стоимость проезда в киевском метрополитене с 1 января 2015 года. На сегодняшний день проезд в метро в Киеве стоит 2 гривны.

4-5 млрд кубометров газа дополнительно необходимо Украине, чтобы пройти осенне-зимний период. На сегодняшний день, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в подземные газовые хранилища Украины закачано около 16,5 млрд кубометров газа. В то же время, в «Газпроме» подсчитали, что Украине, для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода, не хватает около 7,5 млрд кубометров газа.

9 мостов, 12 зданий переездных постов и 84 повреждения путей устранили железнодорожники на Востоке Украины. По предварительным оценкам, стоимость восстановления объектов инфраструктуры Донецкой железной дороги составляет около 878 млн грн, при этом ряд железнодорожных объектов все еще не обследован в связи с невозможностью доступа к ним из-за боевых действий.

9 из 15 крупнейших банков Украинынуждаются в докапитализации на общую сумму 56 млрд грн. Дефицит капитала оценивался по результатам стресс-тестирования финансовых учреждений. Ситуация была смоделирована на 3 года.

24 из 93 шахт продолжают работать на Донбассе. Шахты, которые из-за действий террористов остановили свою работу, только за прошлый год добыли 32 млн. тонн угля, что составляет 40% общего количества полученного в Украине энергоносителя.

26 лет понадобится Украине, чтобы полностью погасить действующие внутренние и внешние займы.

29% украинцев выступают за продолжение военных действий, но с осторожностью, чтобы минимизировать количество жертв среди гражданского населения, 11% - за полномасштабную военную акцию. Кроме этого, в исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Международным фондом избирательных систем (IFES), говорится, что во всех регионах востока и юга, кроме Донецка, подавляющее большинство респондентов хотели бы сохранить области в составе Украины, но в большинстве случаев они хотят более широких полномочий для своих регионов.

29 партий примут участие в досрочных парламентских выборах 26 октября 2014 года. Центральная избирательная комиссия уже провела жеребьевку для размещения их названий в избирательном бюллетене.

49,9% людей, которые проживают сейчас в зоне проведения АТО, нуждаются в лекарственных препаратах.

60 действующих депутатов, голосовавших 16 января за так называемые «диктаторские законы», снова пытаются попасть в Верховную Раду и баллотируются как в списках политических партий, так и по мажоритарным округам.

60 млн тонн зерновых смогут собрать в текущем году украинские аграрии. Эта цифра рассчитана с учетом потерь урожая из-за аннексии Россией Крыма и военных действий на Донбассе.

70% составляет вероятность того, что «Газпром» прекратит транзит природного газа через территорию Украины во время отопительного пери ода. Таким образом, Россия может попытаться дискредитировать Украину как транзитера газа и, тем самым, изменить позицию Евросоюза относительно строительства «Южного потока».

100 млрд рублей вместо 373 млрд, ранее предусмотренных проектом федерального бюджета РФ, будет выделено правительством России на целевую программу по развитию Крыма в 2015 году.

200 городов мира с общим населением 400 миллионов человек заявили о готовности ежегодно сокращать эмиссии парниковых газов на 12,4-16,4%.

350 наблюдателейМониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будут контролировать зону безопасности на Донбассе. На сегодняшний день в Донецкой и Луганской областях находятся 78 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Из них 32 - в Северодонецке, 14 - в Краматорске, 20 - в Донецке и 12 — в Мариуполе.

522 неопознанных тела погибших находятся в учреждениях судебно-медицинской экспертизы четырех прилегающих к зоне АТО областей.

700 украинских военнослужащих находятся в плену у террористов на Донбассе. Еще 1 700 человек разыскиваются родственниками и близкими.

1 000 незаконных рекламных конструкций размещены в Киеве. КГГА призывает рекламодателей до 1 ноября текущего года легализовать все рекламные объекты, размещенные в столице незаконно. Те конструкции, которые нельзя узаконить, будут демонтированы.

2 800 жизней унес вирус лихорадки Эбола по данным ВОЗ. Исследования ученых показали, что 70% инфицированных этой инфекцией умирают. Почти все смертельные случаи произошли в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

3 000 гривен – сумма, которую одно физическое лицо может потратить в один операционный (рабочий) день на покупку валюты. Такое ограничение ввел Национальный банк Украины.

3 500 человек погибли за время вооруженного конфликта на Востоке Украины по данным ООН. При этом речь идет только об известных случаях гибели людей, включая 298 жертв катастрофы малайзийского пассажирского «Боинга». В ООН допускают, что реальное число погибших может быть значительно выше.

12 000 временных переселенцев проживают в домах, которые не приспособлены к холодному времени года. В этой связи, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, что, региональные штабы совместно с местными органами власти определили 1 тыс. 379 объектов для возможного размещения в них 18 тысяч человек.

51 811 человек жителей Востока Украины уже вернулись на освобожденные от боевиков территории Донбасса.

161 900 жилых домов в Украине подготовлены к отопительному сезону 2014-2015 по состоянию на середину сентября. По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, это составляет 86,4% от планового показателя.

330 884 человека, по данным региональных штабов МинЧС, являются временными переселенцами. В свою очередь, в ООН отмечают, что реальное количество внутренне перемещенных лиц может быть в 3 раза выше.

500 000 000 долларов сэкономила Украина благодаря реверсным поставкам газа из стран Евросоюза.

33 400 000 000 гривен пытается взыскать через суды Фонд гарантирования вкладов физических лиц. На сегодняшний день средства Фонда составляют 6,5 млрд грн благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства.

40 000 000 000 гривен – общая задолженность потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины». Из них 20 млрд гривен – долги предприятий ТКЭ.

Маргарита Андреева