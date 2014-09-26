Опрос: 44% украинцев считают, что власть использует недостаточные силы в конфликте на Донбассе

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Международным фондом избирательных систем (IFES), которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН директором отдела мониторинга, оценки и социологических исследований IFES Ракешем Шармой.

Согласно данным опроса, 10% респондентов считает, что к террористам применяется соответствующее количество сил, 15% - слишком много сил, 31% не ответили на этот вопрос.

30% опрошенных жителей Донбасса считают, что сил используется слишком много, 10% - соответственно и 19% - слишком мало, 33% не ответили.

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Также опрос показал, что мнения украинцев за пределами Донбасса относительно разрешения конфликта разделились: нужно использовать мирное урегулирование или военное разрешение конфликта.

30% респондентов выступают за переговоры с Россией, 11% - за переговоры с «сепаратистами».

Кроме того, 29% высказались за продолжение военных действий, но с осторожностью, чтобы минимизировать количество жертв среди гражданского населения, 11% - за полномасштабную военную акцию.

На Донбассе большинство опрошенных хотят урегулирования конфликта путем переговоров, из которых 33% отдают предпочтение переговорам с Россией и 26% - переговорам с «сепаратистами».

16% жителей Донбасса считают, что сепаратисты составляют большинство населения, в то время как 23% убеждены, что они составляют значительную часть населения, но не большинство, и 42% считают, что сепаратистов лишь незначительное меньшинство населения на Донбассе.

Вне Донбасса большинство украинцев (57%) убеждено, что в Луганской и Донецкой областях - меньшинство населения сепаратисты, 6% - большинство населения.

Кроме того, во всех регионах востока и юга, кроме Донецка, подавляющее большинство респондентов хотели бы сохранить области в составе Украины, но в большинстве случаев они хотят более широких полномочий для своих регионов.

В Донецке 49% опрошенных считают, что Донецкая область должна остаться в составе Украины (37% - с более широкими полномочиями для области и 12% - с нынешними) и 31% считают, что она должна отделиться (17% - за присоединение в Россию, 14% - за независимость).

Опрос проведен с 5 по 13 сентября 2014 года. Опрошены 1 тыс. 613 респондентов по всей Украине за исключением Донбасса. Погрешность опроса - 2,5%.

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На Донбассе методом личных и телефонных интервью опрошен 391 респондент.

Исследование проведено при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).