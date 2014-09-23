На Саммите ООН по климату мэры 200 городов договорились о сокращении выбросов парниковых газов

Мэры городов разных стран мира присоединились к глобальной борьбе с потеплением на планете. Об этом на пресс-конференции объявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает Радио ООН.

В пресс-конференции приняли участие президенты Франции, Перу и Южно-Африканской Республики, а также президент Всемирного банка, мэр Рио-де-Жанейро и представители бизнеса.

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Пан Ги Мун сообщил, что в ходе Саммита по климату коалиция мэров 200 городов с общим населением 400 миллионов человек заявила о готовности ежегодно сокращать эмиссии парниковых газов на 12,4-16,4%.

А мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио сообщил, что город давно уже встал на путь "зеленого" развития:

«Нью-Йорк уже действует. Благодаря плану моего предшественника Майкла Блумберга, который сегодня является Специальным посланником ООН по климату и городам, эмиссии парниковых газов в Нью-Йорке, начиная с 2005 года, сократились на 19%. Но мы должны пойти дальше. В воскресенье я объявил, что Нью-Йорк намерен к 2050 году добиться сокращения выбросов на 80%»

По словам нью-йоркского градоначальника, «столица мира» – самый крупный город, принявший такой смелый план борьбы с изменением климата.