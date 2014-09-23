ООН: на Донбассе погибли более 3,5 тысяч человек

Число погибших за время вооружённого конфликта на востоке Украины составляет, по последним данным, более 3,5 тысяч человек.

Об этом во вторник сообщил помощник генерального секретаря ООН Иван Симонович, передает Радио Свобода.

По его словам, речь идёт только об известных случаях гибели людей. Реальное число погибших, возможно, значительно выше, подчеркнул помощник руководителя ООН.

Читайте такжеЗа время АТО погибли более 30 бойцов-киевлян

Цифра, которую назвал дипломат, включает 298 жертв катастрофы малайзийского пассажирского «Боинга» в Донецкой области Украины.

Как сообщал УНИАН, Россия после революционной смены власти в Украине в феврале этого года в марте аннексировала украинский Крым, а с апреля дестабилизировала ситуацию на Донбассе.

Пассажирский самолет ”Малайзийских авиалиний”, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек, которые находились на его борту. Большинство погибших – граждане Нидерландов.

По данным украинских спецслужб, которые подтвердила американская разведка, самолет был сбит боевиками из доставленной из России системы ”Бук”, но они считали, что целятся в военный украинский самолет.