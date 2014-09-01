Яценюк заявил о необходимости в "радикальных и кардинальных изменениях в военном руководстве"

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"Время называть вещи своими именами. Россия и Владимир Путин развязали войну. На российском режиме лежит ответственность за войну в Европе, за убийство наших людей, за кражу Крыма, за издевательство над миллионами украинцев. И все это - ради желания восстановить Советский Союз", - написал он.

Однако, по мнению премьера, Советский Союз уже рухнул.

Читайте такжеИтальянские СМИ: Путин заявил Баррозу, что возьмет Киев "за две недели""Тот, кто будет пытаться восстановить любую империю, упадет так же бесславно, как и его предшественники", - считает Яценюк.

Также он выразил мнение о необходимости в "радикальных и кардинальных изменениях в военном руководстве страны".

"Я уверен, что мы пройдем эти испытания. В первую очередь надо полагаться на собственные силы. Самоорганизация всего украинского народа. Борьба на каждом месте, кто бы где бы не был. И помощь фронту", - написал Яценюк.