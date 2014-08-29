Милиция опровергает информацию о задержании в Киеве сотрудников посольства России

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«Сегодня в некоторых Интернет-изданиях появилась информация о задержании сотрудников охраны посольства РФ 28 августа 2014 года возле одного из кафе в Киеве. Столичная милиция сообщает, что отмеченная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

«Никаких задержаний лиц, которые имели бы при себе оружие или боеприпасы, в течение 28-29 августа милицией Киева не проводилось», - подчеркнули в ООС.

Читайте такжеЗа пикеты против войны с Украиной в Москве задержаны 7 человек

Также, по данным милиции, «какие-либо события с участием сотрудников посольства Российской Федерации на территории города не зарегистрированы».

Как сообщалось, сегодня МИД России распространило заявление, в котором требует от Украины немедленно освободить сотрудников российского посольства, задержанных накануне в Киеве.

«28 августа в Киеве произошла очередная возмутительная акция против сотрудников охраны посольства РФ, включая личного охранника посла. Несмотря на предъявление ими дипломатических паспортов, они были задержаны на выходе из кафе под откровенно вымышленным поводом: якобы у них были обнаружены гранаты», - утверждает российское МИД.