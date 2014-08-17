В Луганской области бойцы Нацгвардии обнаружили укрепрайон сепаратистов

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Как отмечается в сообщении, система сооружений и ходов между ними была обнаружена в районе населенного пункта Белогоровка, на тактически важной трассе, соединяющей населенные пункты Лисичанск и Серебрянка.

Сооружения, построенные из массива дерева, бетонных перекрытий и специальных железных заслонов, были созданы для устройства засады украинским силовикам. Засада была оборудована на господствующей высоте над трассой и настолько тактически умело, что, без сомнения, можно считать - в ее оборудовании участвовали люди, которые, безусловно, имеют знания военной тактики и имеют инженерную подготовку, очень вероятно - это военные.Читайте такжеНацгвардия освободила населенный пункт Горское под Луганском

В засаде сепаратисты оставили и вооружение. В ходе проверки было найдено СПГ-9 «Копье» (станковый противотанковый гранатомет предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника), подчеркивается в сообщении.