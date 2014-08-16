ЕС ожидает, что третьи страны воздержатся от использования новых торговых возможностей в связи с санкциями против России

Речь об этом идет речь в заключениях ЕС, принятых по итогам внеочередного заседания, которое состоялось в пятницу в Брюсселе.

«ЕС выражает сожаление по поводу объявления Российской Федерацией мер, направленных на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЕС... С целью обеспечения единства международного сообщества и поддержки международного права, Европейский Союз ожидает, что третьи страны и страны-кандидаты воздержатся от мер, направленных на использование новых торговых возможностей», - отмечается в выводах.

Кроме того, Совет ЕС отмечает, что основания для введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации остаются в силе, и напоминает, что ограничительные меры, принятые ЕС, были прямо связаны с нарушением Российской Федерацией международного права через незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине.

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«Совет продолжает проводить мониторинг и оценивать эти меры, и по-прежнему готов рассмотреть вопрос о последующих шагах, если этого потребует ситуация», - констатируется в заключении.