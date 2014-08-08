Сегодня в Ростовской области состоится суд над 5 украинскими офицерами

Об этом УНИАН сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону.

По словам собеседника агентства, российская сторона держит в секрете точное время и место суда, но предполагается, что это произойдет сегодня вечером в населенном пункте Донецк (Ростовская область) или Гуково (Ростовская область).Читайте такжеВ СНБО подтвердили информацию об аресте в России 5 украинских офицеров

Консул подчеркнул, что, скорее всего, украинских военных арестуют на 2 месяца – им инкриминируется использование запрещенных методов войны. При этом он отметил, что речь идет о руководстве батальона 72-й бригады.

«Это провокация, подобная той, что реализована при суде над нашей летчицей Надеждой Савченко», - подчеркнул собеседник и добавил, что этим занимаются московские следователи Следственного комитета России.

По его словам, сейчас украинские офицеры находятся в следственном изоляторе города Донецк (Ростовская область).

Как сообщал УНИАН, 7 августа в СНБО Украины сообщили, что в России силой удерживают 46 украинских военных. В ведомстве также подтвердили информацию об аресте в России 5 украинских офицеров, которые вместе с бойцами 72-й бригады вынуждены были во время боев с террористами отойти на территорию РФ. Их обвиняют в обстреле территории России.Читайте такжеКлимкин: Из России в Украину удалось вернуть 48 бойцов

8 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что из России в Украину удалось вернуть 48 бойцов.

«Наш консул в Ростове-на-Дону сообщает: в Украину в 22:00 вернулись 48 бойцов. На территории РФ остались еще 5. Вытянем и их», - написал Климкин.