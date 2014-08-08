Тымчук: Из установки "Град" боевики трижды обстреляли силовиков в районе аэропорта в Луганске

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических и сследований Дмитрий Тымчук.

"Противник произвел ряд обстрелов позиций сил АТО, в том числе обстрел велся и со стороны России. В частности, близ Красного Яра из стрелкового оружия обстрелян блок-пост и позиции подразделений сил АТО", - сообщил эксперт. Читайте такжеЗа ночь террористы 7 раз обстреляли аэропорт Луганска

Кроме этого,из РСЗО БМ-21 «Град» боевики обстреляли позиции сил АТО возле Вергунского разъезда (Луганск), позиции силовиков в районе аэропорта в Луганске и населенного пункта Стукалова Балка. Также из установки "Град" дважды были обстреляны позиции сил АТО возле населенного пункта Новоанновка.

"Из минометов обстреляны блок-посты близ н.п.Камышное и Меловое. С территории России обстреляны позиции украинских силовиков близ н.п. Благодатное", - написал Тымчук а соцсети.