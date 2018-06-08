«Мистраль»: игрушка для взрослого мальчика

Президент РФ Владимир Путин известен своей любовью к оружию. Желание обладать новейшими и мощнейшими образцами техники для главы государства с наибольшим ядерным потенциалом в мире, вероятно, дело принципа. И этого «принципа» намного больше, чем желания строить дороги, школы, модернизировать больницы и предприятия.

На сегодняшний день бюджет РФ никак не может прийти в себя после проведения зимней Олимпиады и, пока что морально, готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Параллельно, « с миру по нитке», Россия собирает средства на выплату зарплат, пенсий и, якобы, не тратится на военное присутствие в Украине. А тут еще эти санкции…

В это же время Владимир Путин находится в нетерпеливом ожидании своей дорогой и почти эксклюзивной игрушки – универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль».

Дорогие Путинские желания

В декабре 2010 года, после длительных переговоров, Россия и Франция объявили о заключении соглашения о строительстве двух вертолетоносцев «Мистраль», которые до этого находились лишь на вооружении ВМС Франции. Планировалось, что в РФ «Мистрали» должны были использоваться для проведения десантных, миротворческих и спасательных операций, а также для борьбы с пиратством.

Любопытно, что решение о покупке «Мистралей» в самой РФ было принято очень неоднозначно, противников этой сделки оказалось предостаточно и аргументы, которыми они оперировали, были более чем внушительными. К примеру, первый заместитель главы Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ Иван Харченко прямо назвал «нелепой» инициативу закупки кораблей. По его словам, решение нанесло значительный ущерб отрасли и государству. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Рогозин также раскритиковал закупку французских «Мистралей». Он счел странным, что для российских широт закупаются корабли для переброски десанта, которые «не работают при температурах меньше семи градусов». Кроме того, специальное топливо для этих кораблей в России вовсе не производится.

Эксклюзивная составляющая в российском заказе тоже имеется: по требованию российских заказчиков, французским разработчикам необходимо было предусмотреть места для установки дополнительного вооружения. В частности, средств ПВО для отражения воздушных налетов, а также скорострельного артиллерийского вооружения и крупнокалиберных автоматических установок для отражения нападений с моря. С учетом этого факта, вертолетоносцы, заказанные якобы для миротворческих и спасательных операций, в сегодняшних условиях выглядят как опасное оружие в руках агрессора.

Французские терзания

В то время как на верфи во Франции строительство вошло в свою завершающую фазу, Россия начала разворачивать свою антиукраинскую кампанию, начало которой ознаменовалось аннексией Крыма.

Именно в марте министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил о том, что, в случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине, Франция может аннулировать продажу РФ военных кораблей «Мистраль». В высшей степени политическое заявление, но сделанное с оглядкой на Запад и с расчетом, в первую очередь, на ужесточение санкций против России. Тем не менее, ужесточения санкций не последовало, а Россия воспользовалась моментом, чтобы напомнить Франции о юридических и финансовых обязательствах, взятых поставщиком при заключении контракта.

Возможность передачи «Мистралей» России вызвала осуждение со стороны США и других стран-членов НАТО. Прозвучали заявления, что продажа военной техники РФ и осуждение ее агрессии против Украины – это противоречивые действия. Но французские лидеры не смогли отказаться от сделки, мотивировав это необходимостью выполнения условий контракта.

Несмотря на существование реальной угрозы для Украины в случае получения Россией вертолетоносцев, ни одна страна, ратующая за безопасность и восстановление мира, а также радушно приветствующая евро-устремления Украины, не предложила Франции помощь, чтобы облегчить финансовый груз, а именно: штрафные санкции в размере 1,1 млрд евро, которые обрушатся на нее, в случае невыполнения условий договора.

В результате, 21 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит свои обязательства по строительству первого военного корабля типа «Мистраль» для России, поскольку РФ уже оплатила эту часть контракта. Что касается передачи второго вертолетоносца, то тут ситуация до боли знакомая – с оглядкой на украинский кризис, в ожидании очередных санкций против РФ и до первого недовольства Путина, связанного с возможной задержкой поставки его дорогостоящих игрушек, настолько необходимых ему в этот непростой период.

Примечательно, что это заявление Франции было сделано уже после крушения сбитого Boeing-777 компании Malaysian Airlines. Денежный вопрос в очередной раз стал на ступеньку выше человеческих жизней. Гибель сотен пассажиров, в том числе граждан ЕС, от российского оружия, не стала весомым аргументом для сворачивания военно-технического сотрудничества с РФ и введения более острых санкций.

Несмотря на жесткую международную критику, Франция продолжает отстаивать свои бизнес-интересы, оставшись, по сути, один на один с агрессором, который уже не раз демонстрировал откровенное пренебрежение мнением мировой общественности. Но, когда речь зашла о получение желаемого, «сильный мира сего» Владимир Путин умело оперирует финансовыми и юридическими обязательствами, тем самым создавая очередную угрозу безопасности Европы, которую и сейчас уже с натяжкой можно назвать «стабильной».

Александра Засморжук