С начала июля в Луганске погибли 93 мирных жителя, еще 407 ранены - горсовет

С начала активных боевых действий в Луганске погибли 93 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Луганского городского совета.

Согласно обобщенным данным, за весь период с начала активных вооруженных столкновений (с начала июля) на территории Луганска погибли 93 (в том числе 1 ребенок) и ранены 407 (в том числе 4 детей) мирных жителей.

Читайте такжеВ Луганске боевики запустили патронный завод, после чего армия его разбомбила - ГИ «Права справа»

Кроме того, пострадали 97 многоквартирных и 286 частных домов.

В горсовете также подсчитали количество поврежденных в результате боевых действий объектов социальной сферы, среди которых 23 школы, 3 ВУЗа, 4 колледжа, 9 студенческих общежитий, 21 детский сад, 3 лечебных учреждения, 8 социально-культурных объектов, 14 заводов (в том числе Хлебозавод №3), 26 магазинов, автовокзал, склады.

Читайте такжеОпубликовано видео стрельбы террористов по жилой многоэтажке в Луганске

Также в Луганске повреждены 11 троллейбусов, 5 трамваев, 5 коммунальных автобусов, 48 маршрутных такси; 18 км контактных линий электротранспорта, 26 км линий электропередач, 18000 кв.м. дорожного полотна.

Пострадали 12 котельных, 14 электроподстанций и 8 объектов водоснабжения. Закрыты 80% городских рынков. В городе нет топлива.