ГПУ объявила подозрение следователям, прокурорам и судье за незаконные аресты евромайдановцев

Генеральная прокуратура объявила подозрение следователям, прокурорам и судье, причастным к совершению преступлений во время мирных акций протеста на Майдане в январе-феврале.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«24 июля 2014 года прокурорами управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины совместно со следователями Главного следственного управления сообщено о подозрении ряду работников органов внутренних дел, прокуратуры и суда по фактам совершения ими незаконного задержания лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста в Киеве в течение января-февраля 2014 года в поддержку Майдана, незаконного привлечения их к уголовной ответственности, а также по фактам постановления судьей заведомо неправосудных постановлений об избрании мер пресечений в виде содержания под стражей участникам этих ненасильственных акций», - говорится в сообщении.

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Как объяснили в ГПУ, речь идет о следователях органов Главного управления МВД Украины в Киеве, прокурорах городской и районной прокуратур Киева, а также судье районного суда столицы.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, говорится в сообщении.

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Как сообщалось, сведения о совершении указанных уголовных правонарушений Генеральной прокуратурой еще в феврале этого года внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 371, 372, 375, 366 УК Украины.