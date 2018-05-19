Неделя в цифрах

1 гражданка Украины, 1957 года рождения, оказалась среди погибших в результате аварии в московском метрополитене. Ее тело опознано и находится в морге. На данный момент из-за аварии 23 человека погибли, 146 человек госпитализированы, 12 лицам оказана медицинская помощь амбулаторно.

2 страны - Великобритания и Нидерланды – выступают за ужесточение позиции по отношению к Москве, не оказывающей должного влияния на террористов.

“После авиакатастрофы в Украине Европейский Союз должен пересмотреть свое отношение к России в свете доказательств того, что самолет сбили пророссийские террористы”, - такое мнение высказали премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и его нидерландский коллега Марк Рютте во время телефонного разговора в субботу.

9 человек погибли, по меньшей мере 40 получили тяжелые травмы в результате столкновения польского и украинского автобуса под Дрезденом. Авария произошла на автобане А4. Один из автобусов пошел "юзом", ударился о разделительную планку на автобане, вылетел на встречную полосу и врезался в другой маленький автобус. Трагедия произошла около 2 часов ночи.

19 позиций разделяют Украину и Россию согласно Глобальному индексу военной мощи.

Вооруженные силы Украины поднялись на 21 место в рейтинге армий мира. РФ занимает второе место, Украина - 21-ое. На первом месте рейтинга оказалась армия США, на третьем месте армия Китая. Украина обогнала армии таких стран как Иран, Вьетнам, Таиланд и Саудовская Аравия.

30 наблюдателей ОБСЕ прибыли в Донецк, для работы на месте крушения малазийского лайнера. На данный момент им препятствуют в этом вооруженные боевики от так называемой ДНР.

196 из 298 тел погибших пассажиров сбитого боевиками Boeing-777 обнаружили сотрудники ГСЧП. Поисковые работы осложнены присутствием вооруженных боевиков, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС. Работы ведутся на площади площадью 34 кв. км (н.п. Московское, Рассыпное, Грабово, Стрюкове, Грабовское водохранилище). Уже обследовано около 32 кв. км территории.

250 человек были убиты в Луганской области в июне и за прошедшую часть июля во время боевых действий. Еще 850 получили ранения. Эти данные не касаются гражданских лиц, убитых вблизи зоны боевых действий за пределами города. Врачи констатируют, что увеличивается количество смертей из-за срабатывания мин-ловушек и фугасов.

258 военнослужащих погибли, а 922 получили ранения за время проведения антитеррористической операции.

298 человек погибли в Boeing 777, принадлежащем Malaysia Airlines, выполняющем рейс Амстердам – Куала-Лумпур. 17 июля в 16.20 самолет был сбит в небе над Донецкой областью террористами, поддерживаемые Россией, из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Пассажиры были гражданами 10 государств: Нидерландов, Малайзии, Индонезии, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Бельгии и Филиппин.

1300 досудебных расследований обеспечила Генеральная прокуратура в раках уголовных производств по фактам совершения терактов и посягательств на целостность и неприкосновенность Украины. Разоблачены почти 450 человек, виновных в совершении указанных преступлений, которым объявлено о подозрении. Также в отношении 139 человек судами избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в том числе в отношении шести граждан РФ. По результатам досудебного следствия в суд направлены 33 уголовных производства в отношении 104 человек.

42 993 человека переселены в другие регионы из зоны проведения антитеррористической операции. Из них 15 тыс. 839 детей, 5 тысяч инвалидов и лиц пожилого возраста.

135 800 000 гривен поступило на счет Министерства обороны Украины в рамках акции "Поддержи украинскую армию" по состоянию на 15 июля. Из этой суммы 127,3 млн грн - денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины. С помощью звонков на единый мобильный номер "565" в поддержку украинской армии перечислено 32,6 млн грн.

1 500 000 000 гривен необходимо для устранения повреждений домов в Славянске.

В результате длительной осады города террористами повреждено 34 многоквартирных дома, 11 из них – требуют серьезного ремонта.

Анастасия Береза