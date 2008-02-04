Яценюк в последний раз попробует достучаться до оппозиции

На согласительном совете не достигнуты никакие договоренности относительно разблокирования завтра работы Верховной Рады.

Об этом сообщил в интервью УНИАН лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

В то же время он отметил, что сегодня в 19.30 состоится еще одна встреча лидеров фракций парламента с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.