ЕС и РФ еще не определились с датой двусторонней встречи по украинско-российскому газовому вопросу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сказала представитель Эттингера Сабин Бергер.

Она напомнила, что на днях вице-президент Еврокомиссии провел телефонный разговор с Новаком, во время которого они договорились встретиться, чтобы обсудить вопрос безопасности поставки газа.

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„Цель встречи - также подготовить основу для следующего раунда трехсторонних консультаций (Украина-ЕС-Россия), но по состоянию на сегодняшний день дата (двусторонней встречи) еще не определена”, - констатировала Бергер.