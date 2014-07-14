ЕС и РФ еще не определились с датой двусторонней встречи по украинско-российскому газовому вопросу
13:58, 14 июля 2014Политика
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Дата встречи вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Эттингера и министра энергетики России Александра Новака еще не определена.
Дата встречи Эттингера и Новака еще не определена / УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сказала представитель Эттингера Сабин Бергер.
Она напомнила, что на днях вице-президент Еврокомиссии провел телефонный разговор с Новаком, во время которого они договорились встретиться, чтобы обсудить вопрос безопасности поставки газа.
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„Цель встречи - также подготовить основу для следующего раунда трехсторонних консультаций (Украина-ЕС-Россия), но по состоянию на сегодняшний день дата (двусторонней встречи) еще не определена”, - констатировала Бергер.
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