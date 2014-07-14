Ночь в Донецке прошла относительно спокойно, обстановка остается напряженной
Ночь с 13 на 14 июля прошла относительно спокойно.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.
"Над городом бушевала гроза, и многие жители ошибочно принимали раскаты грома и вcпышки молний за залпы и взрывы", - отмечается в заявлении.
Из-за грозы ночью произошло автоматическое отключение двух подстанций в Пролетарском районе, которые обслуживают часть домов по ул. Прожекторная и ул.Щетинина. На данный момент одна подстанция уже подключена, работы на второй продолжаются.
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Общественный транспорт работает в штатном режиме.
По состоянию на 9.00 14 июля обстановка в городе стабильно напряженная, в районах - тихо.
Как сообщал УНИАН, ночью на Луганщине террористы обстреляли блокпост, а бойцы АТО в районе Зеленополья уничтожили два автомобиля с боевиками.