Ночь в Донецке прошла относительно спокойно, обстановка остается напряженной

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.

"Над городом бушевала гроза, и многие жители ошибочно принимали раскаты грома и вcпышки молний за залпы и взрывы", - отмечается в заявлении.

Из-за грозы ночью произошло автоматическое отключение двух подстанций в Пролетарском районе, которые обслуживают часть домов по ул. Прожекторная и ул.Щетинина. На данный момент одна подстанция уже подключена, работы на второй продолжаются.

Читайте такжеЗа ночь военные в зоне АТО отбили ряд атак террористов

Общественный транспорт работает в штатном режиме.

По состоянию на 9.00 14 июля обстановка в городе стабильно напряженная, в районах - тихо.

Как сообщал УНИАН, ночью на Луганщине террористы обстреляли блокпост, а бойцы АТО в районе Зеленополья уничтожили два автомобиля с боевиками.