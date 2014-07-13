Порошенко присвоил погибшему на Луганщине полковнику Момоту звание генерал-майора

Президент Украины Петр Порошенко присвоил воинское звание генерал-майора заместителю начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковнику Игорю Момоту (посмертно).

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко лично сообщил вдове Игоря Момота Надежде о присвоении воинского звания ее мужу. Президент выразил ей глубокие соболезнования.

Порошенко подчеркнул, что звание генерала должно ассоциироваться со словом «герой», а не со словом «коррупция». «Именно таким был Игорь Момот. Его подвиг – это пример патриотизма, на котором будет учиться вся страна», - сказал глава государства.

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Президент сообщил, что имя Момота будет присвоено одной из пограничных застав Украины.

Порошенко отметил, что погибший герой прошел войну в Афганистане и был настоящим боевым офицером.

Как отмечают в пресс-службе президента, после осложнения ситуации на украинско-российской границе полковник Момот лично сформировал и возглавил мотоманевренную группу Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы. Эта группа выполняла задания по охране государственной границы на наиболее уязвимых участках Донецкой и Луганской областей. Во время выполнения заданий подразделение под командованием Момота неоднократно вступало в бой с незаконными военными формированиями, а также руководило действиями мотоманевренной группы в районах населенных пунктов Дмитровка, Мариновка и Амвросиевка Донецкой области.

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11 июля террористы нанесли огневой удар из установки залпового огня «Град» по позициям подразделения тактической группировки «Граница» в Луганской области. В результате обстрела полковник Момот погиб.