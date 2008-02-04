Ехануров рассказал зачем украинской элите буйные

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ убежден, что заявления оппозиции об ухудшении отношений с Россией в случае присоединения Украины к ПДЧ – необоснованны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на второй международной конференции «Новая Украина в новой Европе».

«Евроатлантическая интеграция Украины, к большому сожалению, ассоциируется у оппозиции с ухудшением отношений с Российской Федерацией, но политические силы России не имеют оснований возражать простив отношений Украины с Альянсом, поскольку сами проводят аналогичную политику», - сказал глава Минобороны.

Он также отметил, что советом Россия-НАТО утверждены базовые аспекты концепции совместных миротворческих операций, парламент РФ ратифицировал соглашение относительно статуса программы альянса «Партнерство во имя мира», был проведен ряд командно-штабных учений относительно совместимости систем противоракетной обороны России и государств НАТО, внедряется система обмена данными, обмена информацией о воздушной обстановке между РФ и членами НАТО, РФ принимает участие в операции НАТО «Активные усилия».

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, данные анализа свидетельствуют, что на одно совместное мероприятие Украины с Альянсом, Россия отвечает двумя.

Министр подчеркнул, что ПДЧ включает в себя частичное реформирование сектора безопасности и в большей мере будет стимулировать к реформированию политических институтов, развитию экономики, социальной сферы, обеспечит контроль общества над властью.

По убеждению Ю.ЕХАНУРОВА, украинская политическая элита осознает эти преимущества, но одна ее часть меняет свою позицию зависимо от того, где она находится – во власти или в оппозиции. «Если эта часть находится в оппозиции, то она переходит на эзопов язык или молчит, допуская самых буйных к блокированию трибуны», - сказал глава Минобороны.

Он считает, что есть все политические условия к присоединению к ПДЧ, поскольку этот план является логическим продолжением интенсифицированного диалога Украина-НАТО.

В то же время министр подчеркнул, что, учитывая желания большинства украинцев вступить в ЕС, каждый гражданин Украины должен дать ответ на вопрос, возможна ли евроинтеграция без евроатлантической интеграции.