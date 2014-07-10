ЕС готов создать с Украиной и РФ консультативный механизм связанный с реализацией Соглашения

Об этом агентству УНИАН сообщили в четверг в пресс-службе европейского комиссара по вопросам торговли Карла Де Гюхта накануне трехсторонних политических консультаций по аспектам имплементации Соглашения об ассоциации, которые состоятся в пятницу в Брюсселе.

”Накануне встречи ЕС уже отметил свою готовность создать консультативный механизм с Российской Федерацией и Украиной, связанный с выполнением Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Этот консультативный механизм будет направлен на обсуждение регуляторных вопросов, связанных с ее реализацией”, - сообщили в ЕК.

Кроме того, в пресс-службе еврокомиссара отметили, что в ЕС надеются, что ”эта встреча будет плодотворной”, чтобы достичь ”согласованного результата”.

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Как сообщал УНИАН, 11-12 июля с.г. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Брюссель для участия в трехсторонней встрече Украина - ЕС - РФ по имплементации Соглашения об ассоциации, в т.ч. Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках визита Климкин также встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и Генеральным секретарем ЕСВД Пьером Вимоном, а также проведет консультации с Комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де Гюхтом, отмечено в сообщении.

Украина предлагает создать постоянную консультативную экспертную группу по имплементации соглашения с ЕС.

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Об этом во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он также отметил, что завтра в Брюсселе во время трехсторонних консультаций, он будет встречаться с комиссаром ЕС по вопросам торговой политики.

”Мы подписали соглашение с ЕС... Теперь российская сторона говорит, что могут возникнуть проблемы с ее имплементацией. Мы говорим, что готовы говорить об этом, но мы не говорим о содержании соглашения. Оно является подписанным, будет ратифицировано в перспективе... Мы готовы говорить о практических мерах, которые мы можем осуществить вместе, я имею в виду, все три стороны. Мы сейчас предлагаем вместе с ЕС, если это потребуется, создать постоянную консультативную экспертную группу”, - сказал он, отметив, что в частности, завтра будет подниматься этот вопрос.