На востоке Украины ситуация несколько улучшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

По его словам, нужно сделать все для того, чтобы исчезли блокпосты и «чтобы общая ситуация была более безопасной».Читайте такжеВ Киеве состоялась встреча трехсторонней контактной группы Украина-ОБСЕ-РФ

Как сказал Боцюркив, продолжается «эскалация, и мы наблюдаем за продолжением мирных консультаций, однако мы увидели еще и некоторые недостатки».

Он отметил, что Луганская и Донецкая области достаточно густонаселенные, и там «много уязвимого населения, включая детей, и все операции АТО должны учитывать это».

Боцюркив подчеркнул, что миссии ОБСЕ не полностью удается посещать определенные места в этих регионах.Читайте такжеОБСЕ прямо обвинила Россию в оккупации Крыма - резолюция

По его словам, ОБСЕ была первой международной организацией, которая вчера посетила Славянск. Он сообщил, что в городе длительное время не было централизованного водоснабжения. «Люди испытывают трудности с получением средств и с доступом к продуктовым магазинам», - сказал Боцюркив. По его словам, очень мало людей на улицах и есть ощущение «брошенности, настороженной тишины и пустоты». Однако, как заметил Боцюркив, власть пытается «наладить жизнь».