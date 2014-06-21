В Житомире российские банки забросали яйцами и облили зеленкой

Как сообщает "Житомир.info", первым пострадал "Сбербанк России" на улице Котовского.

Затем активисты отправились в банк "Русский Стандарт" на Большую Бердичевскую.

Разбив вывеску и оставив несколько надписей на фасаде " Рассія, go home!" и "Водки нет!", люди поехали на перекресток Киевской и Хлебной, где расположен банк "ВТБ". Там тоже изуродовали вывеску и исписали фасад.

Кроме вышеупомянутых банков, пострадали также "Сбербанк России" на Киевской-Восточной, и еще один "ВТБ" напротив Художественных ворот.

Участники акции стояли с плакатом, на котором была написано одно требование: "Средства за аренду должны идти на семьи погибших и раненых военных".

Работники пострадавших банков, убирая последствия погромов, сетовали на то, что такое случается уже не впервые, отмечает издание.

"В субботу разрисовали. Вот сегодня опять в нерабочее время меня вызвали. Да какие-то активисты, это дети, которым нечем заняться, то они за отдельную плату сюда приходят", - сказала уборщица.

Читайте такжеВ Кременчуге активисты Майдана закидали яйцами отделения российских банков

В областном управлении милиции сообщили, что активисты пикетировали финучреждения на протяжении четырех часов.

"Около 50 человек в течение четырех часов пикетировали финансовые учреждения в областном центре, выражая недовольство политикой соседнего государства относительно Украины. Участники повредили вывески нескольких банков и разрисовали стены их помещений", - отметила пресс-служба УМВД.

Сообщение о проведении акции поступило от руководителя местной ячейки одной из политических сил практически перед ее началом. Пикетирование началось около 10.00 и продолжалось до 14.00.

"На местах событий сотрудники милиции проводили разъяснительную работу с участниками относительно противоправности действий с повреждения имущества банков и установленной законом ответственности за это. Однако наиболее агрессивно настроенные лица не реагировали на замечания", - сказали в милиции, добавив, что действия участников акции документировались с помощью видеосъемки.

По указанным фактам начато досудебное расследование.