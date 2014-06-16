На СНБО рассмотрели вопрос эвакуации мирного населения из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после окончания заседания СНБО заявил секретарь СНБО Андрей Парубий.

“Этот вопрос (относительно ситуации на востоке - УНИАН) включает не столько военную составляющую, сколько гуманитарную по обеспечению нормальной жизни региона, особенно в тех городах, которые были освобождены и которые будут освобождены украинскими военными. Детально обсудили о внутреннем перемещении людей из зоны АТО, из зоны, где происходит террор российских боевиков, в соответствующие лагеря, в места дислокации, где украинская власть сможет им предоставить необходимую социальную защиту и безопасность”, - сказал Парубий.

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Он также отметил, что в нескольких местах, в частности в Святогорске, находится почти 17 тысяч человек, которые избежали российского террора. Также он сообщил, что несколько тысяч детей из Луганской и Донецкой областей будут направлены в места отдыха.