Правительство призывает ВР срочно одобрить выделение 600 млн гривень для обеспечения обороноспособности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что правительство обращается к ВР с просьбой безотлагательно включить в повестку дня пленарной недели и срочно рассмотреть инициированные Кабинетом министров Украины изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год, которыми предусматривается увеличить расходы резервного фонда для обеспечения обороноспособности государства на 600 млн. грн за счет экономии средств на внеочередных выборах президента Украины, поскольку они проводились только в один тур.Читайте также120 млн грн было выделено военным в качестве компенсации за поднаем жилья

Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко поручил Кабинету министров направить средства, которые были сэкономлены благодаря тому, что президентские выборы состоялись в один тур, на обеспечение Вооруженных сил Украины и первоочередные нужды военных - участников антитеррористической операции.

По данным премьер-министра Украины Арсения Яценюка, согласно окончательным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем сэкономленных средств достигает 575 млн. грн. «Это тот объем, который мы можем отправить на армию», - сказал Яценюк.

По его словам, Министерство финансов подготовило соответствующие изменения в госбюджет.Читайте такжеБюджет Минобороны на 2014 год составляет больше 20 млрд гривень

Напомним, РФ в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.