В ГПСУ опровергают заявление чиновника РФ о намерении некоторых украинских пограничников переехать в Россию

"Ни один пограничник не выражал желания переехать в Россию, тем более вместе с семьями, как об этом сообщал П.Астахов. Как ранее сообщалось, из-за постоянных обстрелов и блокировки вооруженными террористами ряд отделов пограничной службы Луганского отряда были передислоцированы непосредственно на линию границы, в пункты пропуска и в районы сосредоточения мобильных сил Госпогранслужбы у границы", - говорится в сообщении пресс-службы.Читайте такжеСитуация на украинско-российской границе остается напряженной

После перестрелок, в связи с угрозой жизни людей, пересекающих границу, было осуществлено отвод граждан и пограничников из данных пунктов пропуска. При этом часть военнослужащих, которые несли службу в пункте пропуска «Должанский», были вынуждены отходить к новым местам расположения подразделений через территорию России, ведь со стороны Украины были окружены боевиками, отмечают в ведомстве.

"Пересекая границу в Россию, все 26 пограничников вернулись на территорию Украины через другой пункт пропуска. Гражданин России Павел Астахов довольно часто желаемое выдает за действительное. Недавно он заявлял о тысячах беженцев из юго-восточной Украины, которых Россия принимает ежедневно, и их количество растет с каждым днем", - говорится в сообщени. Читайте такжеВ России четвертый день не могут договориться о количестве "украинских беженцев"

"Фактов, подтверждающих эти слова, нет, а количество граждан Украины, которые ежесуточно пересекают украинско-российскую границу на выезд, почти совпадает с количеством на въезд. Даже Федеральная миграционная служба РФ и российские пограничники опровергают слова П.Астахова, поскольку по данным последнего беженцев было 12 тысяч в сутки, а эти ведомства насчитали всего 10 тысяч украинцев, которые въехали на территорию Ростовской области за период с 30.05.2014 по 06.06 .2014. При этом, по подсчетам Федеральной миграционной службы РФ, за этот период только 151 украинец обратился за видом на жительство, разрешением на временное проживание и гражданством", - подчеркнули в ГПСУ.