МВД: Разработан план временного переселения жителей востока в другие регионы Украины

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь в эфире телеканала «Украина».

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По его словам, в зону АТО уже выехали представители МВД и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые подбирают площадки для размещения транзитного пункта. Он начнет работать, как заверил Чеботарь, уже со следующего понедельника.