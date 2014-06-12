МВД: Разработан план временного переселения жителей востока в другие регионы Украины
22:46, 12 июня 2014Политика
0 0
Координационным межведомственным штабом уже разработан план временного переселения жителей востока Украины, а милиция обеспечит безопасность граждан во время этого процесса.
Разработан план временного переселения жителей востока в другие регионы Украины / Фото Светланы Скрябиной
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь в эфире телеканала «Украина».
Читайте также«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы для вывоза людей из зоны АТО
По его словам, в зону АТО уже выехали представители МВД и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые подбирают площадки для размещения транзитного пункта. Он начнет работать, как заверил Чеботарь, уже со следующего понедельника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter