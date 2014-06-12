Замглавы МВД пообещал передать министру Авакову требования граждан, пикетирующих ГПСУ
Заместитель министра внутренних дел Николай Величкович заявил, что передаст требования граждан, которые проводят пикетирование здания Государственной пограничной службы Украины, министру внутренних дел Арсену Авакову.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Величкович заявил возле входа в главный офис Госпогранслужбы.
Он также рассказал, что пообщался с первым заместителем председателя Госпогранслужбы Шишолиным, рассказал ему о требованиях пикетировщиков. Также он добавил, что с требованиями пикетировщиков Аваков ознакомит руководство государства.Читайте такжеВ Киеве митингующие штурмуют здание Госпогранслужбы с требованием отставки главы ведомства
Кроме того, Величкович попросил пикетировщиков дать возможность главному офису Госпограничников работать, поскольку из него осуществляется управление пограничниками в том числе и на востоке: “Я вас очень прошу, все же дать возможность пограничникам осуществлять управление. Мы находимся возле дома, откуда осуществляется управление пограничными заставами. У меня к вам только одна просьба - не сожгите. Я вас очень прошу”.
Вместе с тем, пикетировщики не собираются расходиться.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром около сотни митингующих, которые называют себя активистами Майдана, начать пикетировать здание Госпогранслужбы. Они обвиняют руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану государственной границы на востоке страны.Читайте такжеНа Майдане требуют отстранения Литвина от исполнения обязанностей председателя Госпогранслужбы
К ним вышел заместитель глава Госпогранслужбы и пытался им что-то объяснить, вступить в разговор. Однако митингующие начали кричать “Позор!” и после этого предприняли попытку попасть внутрь помещения. После чего охрана здания начала поливать особо активных водой из пожарного брандспойта.
Митингующие скандируют: “Литвина в отставку!” (речь идет о главе Госпогранслужбы Николае Литвине - УНИАН).