Замглавы МВД пообещал передать министру Авакову требования граждан, пикетирующих ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Величкович заявил возле входа в главный офис Госпогранслужбы.

Он также рассказал, что пообщался с первым заместителем председателя Госпогранслужбы Шишолиным, рассказал ему о требованиях пикетировщиков. Также он добавил, что с требованиями пикетировщиков Аваков ознакомит руководство государства.Читайте такжеВ Киеве митингующие штурмуют здание Госпогранслужбы с требованием отставки главы ведомства

Кроме того, Величкович попросил пикетировщиков дать возможность главному офису Госпограничников работать, поскольку из него осуществляется управление пограничниками в том числе и на востоке: “Я вас очень прошу, все же дать возможность пограничникам осуществлять управление. Мы находимся возле дома, откуда осуществляется управление пограничными заставами. У меня к вам только одна просьба - не сожгите. Я вас очень прошу”.

Вместе с тем, пикетировщики не собираются расходиться.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром около сотни митингующих, которые называют себя активистами Майдана, начать пикетировать здание Госпогранслужбы. Они обвиняют руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану государственной границы на востоке страны.Читайте такжеНа Майдане требуют отстранения Литвина от исполнения обязанностей председателя Госпогранслужбы

К ним вышел заместитель глава Госпогранслужбы и пытался им что-то объяснить, вступить в разговор. Однако митингующие начали кричать “Позор!” и после этого предприняли попытку попасть внутрь помещения. После чего охрана здания начала поливать особо активных водой из пожарного брандспойта.

Митингующие скандируют: “Литвина в отставку!” (речь идет о главе Госпогранслужбы Николае Литвине - УНИАН).