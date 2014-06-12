Россия играет "решающую роль" в упадке демократии - Freedom House

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Freedom House, передает Радио Свобода.

В отчете «Государства переходного периода» проанализировали ситуацию с демократией в 29 странах бывшего Советского Союза, Балкан и Центральной Европы.

События 2013 года показали, что режим в России стал образцом для подражания другими авторитарными лидерами - даже в тех странах, власти которых превзошли российскую в своей жестокости и нетерпимости, заявляют авторы отчета. По докладу, десять лет назад в Евразии - под этим понятием понимают постсоветское пространство - в условиях утвержденной авторитарной власти жил каждый пятый человек, сейчас же - почти четыре из пяти, и тенденция к ухудшению все ускоряется.

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Как говорят в Freedom House, в 12 бывших советских странах, которые не являются членами Европейского союза, демократия была в упадке уже более десяти лет.

В то же время гражданское общество проявило стойкость в Украине и Кыргызстане в 2013 году, добавляют эксперты.

Положительные изменения они увидели и на Балканах, в частности, это касается плодотворных переговоров между Сербией и Косово.

В то же время, отмечается в отчете, неэффективные правительства продолжали негативно влиять на развитие демократии.