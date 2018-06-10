Неделя в цифрах

3 члена экипажа самолета Ан-26, сбитого 6 июня под Славянском, погибли. Трех человек удалось спасти. Они находятся в больницах. Один из них - тяжело ранен. Одного из восьми летчиков обнаружить пока не удалось. Самолет, который вез невоенный груз, был сбит в результате двух пусков ПЗРК. Ан-26 начал падать на жилые кварталы Славянска, однако экипаж сумел отвезти его в сторону.

11 пунктов пропуска на украинско-российской границе в Донецкой и Луганской областях временно закрыты по инициативе украинской стороны. Россия об этом официально извещена. В частности, прекращена работа таких пунктов пропуска: Мариновка-Куйбышево в Донецкой области; Должанский-Новошахтинск, Червонопартизанск-Гуково, Красная Могила-Гуково, Новоборовцы-Алексеево-Тузловка, Краснодарский-Донецк, Краснодарский-Нижний Швырев, Северний-Донецк в Луганской области, «Краснопартизанск», «Должанский» и «Красная Могила».

22 депутата вышли из фракции Партии регионов на уходящей неделе. Таким образом с января из некогда самой большой парламентской фракции партии бывшего президента и премьер-министра вышли более 100 депутатов. По состоянию на 3 июня ее численность составляет 60 депутатов.

56 иностранных делегаций участвовали в инаугурации новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. Из них 23 – на уровне глав государств, 5 делегаций были представлены на уровне вице-премьер-министров, остальные делегации – на уровне министров иностранных дел или послов, аккредитованных в Украине.

68,9% украинцев хотят проведения внеочередных парламентских выборов уже в текущем году. Причем поддерживают такую идею жители всех регионов страны. В частности, на Донбассе за проведение выборов высказались 48,6% опрошенных, против – 30,3%. На востоке в целом, соответственно, 73,1% и 9,7%.

132 бойца спецбатальона «Грифон» и батальона патрульной службы милиции отправились в зону антитеррористической операции из Винницы вечером 6 июня. Они заменят своих коллег, которые долгое время несли службу на восточной Украине. Милиционеров обеспечили всем необходимым для полевых условий. Им приобрели новую форму, обувь, спецсредства, оружие, бинокли, тепловизоры. Обеспечили питанием, водой и вещами первой необходимости.

200 человек из разных стран удерживают в заложниках боевики из ДНР. От лица украинских властей переговорную группу с бандитами возглавляет мэр Донецка Александр Лукьянченко. Переговоры затруднены постоянной кадровой ротацией среди боевиков и постоянной сменой переговорщиков с их стороны.

350 детей с родителями эвакуированы из Славянска, на территории которого сейчас проводится антитеррористическая операция. 200 человек благополучно доставлены в детский лагерь «Солнечный берег» в селе Сергеевка в Одесской области. Еще 150 человек отправляются в детский лагерь в Харьковской области.

10 000 террористов действуют на Донбассе по оценкам украинских спецслужб. Симпатизируют им не более 10% населения этого региона.

30 000 беженцев из Донбасса готовятся принять в других регионах Украины для временного размещения. Только за последнюю неделю Донецкую область покинуло около 15 тысяч человек. Они были размещены в Днепропетровской, Одесской, Киевской и других областях.

5 000 000 долларов выделят Украине США на бронежилеты, приборы ночного видения и средства связи. Об этом сообщает Совет национальной безопасности при президенте США Бараке Обаме.

Анастасия Береза