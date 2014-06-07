Из Винницы в зону АТО отбыли 132 бойца спецбатальона «Грифон» и батальона милиции

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, сводный отряд милиционеров Винниччины, который вечером 6 июня выехал в зону антитеррористической операции, заменит своих коллег, которые долгое время несли службу на восточной Украине.

Милиционеров обеспечили всем необходимым для полевых условий. Им приобрели новую форму, обувь, спецсредства, оружие, бинокли, тепловизоры. Обеспечили питанием, водой и вещами первой необходимости.Читайте такжеЗа три месяца была сформирована украинская армия - Яценюк

Перед выездом милиционеры, отправленные в зону АТО, получили благословение от настоятеля храма святого великомученика Димитрия Солунского отца Сергия, который пожелал парням поскорее вернуться домой с миром и невредимыми. Он подарил милиционерам обереги - иконы Ильи Муромца.

«Для себя вы избрали нелегкое, но почетное испытание, которое должны пройти честно и достойно. Я всегда готов вас поддержать. Если нужна помощь, звоните по телефону мне в любое время дня и ночи. К вам у меня один приказ – всем вернуться живыми», - с таким словами обратился к милиционерам сводного отряда руководитель областной милиции полковник Олег Школьный.