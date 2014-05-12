Боевики захватили здание ГосЧС в Донецке

Об этом сообщает донецкий портал 62.ua

Как передает издание, в помещение ГУ ГСЧС в Донецкой области зашли вооруженные люди, которые заявили, что они «не будут препятствовать работе службы, но будут охранять здание».

В данный момент они находятся на территории ГСЧС Украины в Донецкой области. Сотрудники продолжают службу в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные люди с гранатометами штурмуют здание донецкой ГосЧС.