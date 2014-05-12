Боевики захватили здание ГосЧС в Донецке
15:47, 12 мая 2014Политика
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Террористы заявили, что не будут препятствовать работе службы.
Сепаратисты продолжают захватывать государственные учреждения на Донбассе / REUTERS
Об этом сообщает донецкий портал 62.ua
Как передает издание, в помещение ГУ ГСЧС в Донецкой области зашли вооруженные люди, которые заявили, что они «не будут препятствовать работе службы, но будут охранять здание».
В данный момент они находятся на территории ГСЧС Украины в Донецкой области. Сотрудники продолжают службу в обычном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные люди с гранатометами штурмуют здание донецкой ГосЧС.
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