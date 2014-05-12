Дипломаты: Закон "9 мая" в РФ - инструмент репрессий против крымчан

9-го мая 2014 года вступил в силу закон Российской Федерации “О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ”, который значительно усилил уголовное наказание за сепаратизм.

Так, в РФ высказывание в социальных сетях о принадлежности Крыма к Украине может караться лишением свободы до 5 лет. По мнению экспертов “Майдана иностранных дел”, этот закон станет для спецслужб РФ инструментом массовых политических репрессий в отношении СМИ, журналистов, блоггеров и пользователей социальных сетей Крыма, которые будут публично говорить или писать о необходимости вернуть Крым в состав Украины.

Читайте такжеПутин дал по ордену главным крымским сепаратистамВ связи с этим организация дипломатов будет требовать персональных международных санкций в отношении представителей правоохранительных органов РФ, которые будут использовать «закон 9-го мая» для репрессий в отношении граждан Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Полный текст заявления “Майдана иностранных дел” относительно вступления в силу в РФ «закона 9 мая».

Справка: Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".