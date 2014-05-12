Заместитель госсекретаря США Стенгл едет в Киев

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Государственный департамент США.

По сообщению, цель его визита в украинский Киев, а потом в латвийскую Ригу и бельгийский Брюссель - подчеркнуть необходимость большего регионального привлечения на поддержку президентских выборов в Украине 25 мая, с целью противостоять попыткам лишить их легитимности и обеспечить, чтобы все украинцы имели возможность сами решить свое будущее.

Визит Ричарда Стенгла в Киев укажет на поддержку Вашингтоном новой временной власти Украины в ее построении всеохватывающей, прозрачной и подотчетной системы государственного управления, которое будет отвечать потребностям всех украинцев, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киев с двухдневным визитом прибыл генсек ОБСЕВ Риге он сосредоточится на прочных отношениях между властями и между людьми, которые существуют между США и Латвией.

В обеих этих странах предусмотрены встречи Стенгла с представителями власти Украины и Латвии, гражданского общества и средств информации, сообщает Госдепартамент.

А в Брюсселе заместитель госсекретаря обсудит нынешний кризис в Украине, укажет на поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины и важность проведения в ней свободных, честных и прозрачных выборов, а также подтвердит, как США высоко ценят трансатлантическое партнерство. Ради этого он встретится с широким кругом представителей средств информации и политических аналитических учреждений, заявили в Госдепартаменте.

В понедельник для встреч с руководством Украины до Киева также прибывает президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.