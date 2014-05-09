Власти готовы амнистировать тех людей на востоке государства, которые не убивали, - Турчинов

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины Александр Турчинов в программе «Шустер live» на Первом Национальном телеканале Украины.

Он отметил: «Обращаюсь к тем, кто не убивал – сложите оружие, покиньте помещения. Мы готовы пойти на амнистию для тех людей, кто не имеет страшных за собой преступлений», при этом добавил, что «те, кто убивал, те, кто пытал, безусловно, будут отвечать перед законом».

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Турчинов подчеркнул, что АТО «проводится не так быстро, потому что мы защищаем людей, потому, что мы не можем атаковать людей, когда они прикрывают террористов».

Он подчеркнул, что «терроризм будет наказан и хозяева этого терроризма будут нести ответственность перед судом международным и перед судом Божьим».