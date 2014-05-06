Неизвестные обстреляли окна дома главреда издания "ОстроВ" - СМИ
00:36, 06 мая 2014Политика
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Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окно дачи главного редактора "ОстроВа", координатора Комитета патриотических сил Донбасса Сергея Гармаша.
Мишенью также мог быть находившийся в доме народный депутат от партии УДАР Егор Фирсов, , сообщает "ОстроВ".
Нападавшим также ответили стрельбой из огнестрельного оружия, после чего те скрылись. Пострадавших нет.
Фирсов и Гармаш временно покинули Донецкую область.
По информации издания, ранее были похищены два человека, входящие в состав КПСД.
В понедельник в офис донецкой облорганизации партии УДАР приходили четверо автоматчиков в масках.
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