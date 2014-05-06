Неизвестные обстреляли окна дома главреда издания "ОстроВ" - СМИ

Мишенью также мог быть находившийся в доме народный депутат от партии УДАР Егор Фирсов, , сообщает "ОстроВ".

Нападавшим также ответили стрельбой из огнестрельного оружия, после чего те скрылись. Пострадавших нет.

Фирсов и Гармаш временно покинули Донецкую область.

По информации издания, ранее были похищены два человека, входящие в состав КПСД.

В понедельник в офис донецкой облорганизации партии УДАР приходили четверо автоматчиков в масках.