Эксперты оценили уровень угрозы экстремизма в юго-восточных областях Украины (инфографика)

По состоянию на 30 апреля, наивысший уровень угрозы экстремизма наблюдается в Донецкой и Луганской областях (9 баллов). Эти регионы практически находятся под контролем террористов. Смотрите изображение в большем разрешении.

Согласно данным экспертов, уровень угрозы экстремизма также высок и в Харьковской (6 баллов), Одесской (5 баллов) и Запорожской (4 балла) областях.

Отметим, что по сравнению с 22 апреля, уровень угроз возрос. Так, угроза экстремизма в Донецкой области составляла 8 баллов, а в Луганской - 6, в Одесской и Харьковской областях - 5.

Что касается Николаевской Херсонской и Запорожской областей, то эксперты оценили уровень угрозы экстремизма всего в 3 балла. Днепропетровская область получила 1 балл.