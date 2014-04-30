Депутат: созвать ВР нужно не для переизбрания Турчинова, а для обсуждения ситуации в стране
По словам Виктора Пилипишина, вопрос смены реально первого лица в стране требует предварительного обсуждения.
Народный депутат Украины, член депутатской группы «Суверенная европейская Украина» Виктор Пилипишин считает, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины нужно не для отставки и. о. президента Украины, главы парламента Александра Турчинова, а для обсуждения ситуации в стране.
Об этом Пилипишин заявил УНИАН, комментируя инициативу народного депутата Анатолия Гриценко (внефракционный) о необходимости отставки Турчинова с должности Главнокомандующего.
Читайте такжеВ Верховной Раде нет голосов за замену Турчинова - депутат
По словам Пилипишина, вопрос смены реально первого лица в стране требует предварительного обсуждения. «Проголосовать за снятие с должности - не есть проблема. Тем более, в нынешней ситуации, когда первое лицо несет ответственность за происходящее. Но хотелось бы понять, а кто его заменит? Какой у этого человека план действий и кто в его команде?», - сказал он.
В этой связи, по мнению Пилипишина, собирать внеочередное заседание Верховной Рады следует, но обсуждать на этом заседании нужно не снятие кого-то с должности, а ситуацию в стране.
Читайте такжеВ Партии регионов выступили против переизбрания и.о. Президента
Как сообщалось, находясь в Харькове, кандидат на пост президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание и переизбрать Верховного главнокомандующего.
«Я еще раз призываю коллег-депутатов быть ответственными в этот момент. Не придумывать какие-то там заседание на 6 мая, а то может быть поздно. И не силовиков слушать, как предлагает Турчинов - нечего там слушать. Надо срочно собраться на внеочередное заседание и переизбрать верховного главнокомандующего Турчинова. На руководящие должности в стране сейчас должны быть назначены люди, которые не боятся ответственных решений», - отметил Гриценко.
Как сообщал УНИАН, 6 мая состоится заседание Верховной Рады при участии представителей силовых структур относительно ситуации в восточных областях Украины.