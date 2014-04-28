В Кировоградской области установили 10 блокпостов: проверяют багажники авто и документы

В Кировоградской области установили 10 блокпостов с целью недопущения в регион экстремистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

На блокпосты заступили совместные наряды милиции и общественных активистов, представителей разных общественных объединений, говорится в сообщении.

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Особое внимание милиция обращает на автомобили с номерными знаками других областей. Проверяют содержание багажника и наличие разрешительных документов на перевозку груза.

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Как отмечают в ГАИ, водители требования проверки выполняют, большинство неудобств из-за блокпоста не испытывают и с уважением относятся к людям, которые круглосуточно охраняют покой жителей области.