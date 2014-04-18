Песков требует от Запада не относиться к России, как к провинившейся школьнице

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия-1", сообщает приводит его слова ИТАР-ТАСС.

"Многие возлагали очень большие надежды и позитивен сам факт, что диалог состоялся", - заявил пресс-секретарь президента. По его словам, "продуктивность этого диалога, результативность еще подлежит глубокому анализу".

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Песков обратил внимание на тот факт, что в Женеве "родился некий документ, некое женевское понимание относительно того, что нужно сделать, чтобы справиться с глубочайшим кризисом в Украине, особенно на востоке".

"Одновременно с принятием этого документа прозвучали заявления из Вашингтона о том, что они продолжают разрабатывать программу новых санкций (против России). Вряд ли это способствует атмосфере диалога, вряд ли можно делать заявления, как недавно было озвучено на высшем уровне в Вашингтоне, что США самым внимательным образом будет отслеживать то, как Россия будет выполнять свои обязательства", - уверен представитель Кремля. Он убежден, что "нельзя относиться к России как к виноватой школьнице, которой тычат некой бумагой, где нужно проставить крестики о том, как она выполнила домашнее задание. Это невозможно".

Песков отметил, что "такой язык абсолютно неприемлем".