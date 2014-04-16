Навязанная РФ федерализация направлена на уничтожение украинской государственности - депутат Полтавского облсовета

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Он подчеркнул, что «наш большой сосед не хочет видеть наш народ процветающим». При этом Бульба призвал все политические силы наконец «понять опасность, которая существует сегодня от путинской России».

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При этом он подчеркнул, что «за разговорами о федерализации скрывается желание ничего не менять».

«Если только людям плохо живется, то им подбрасывают такую идею - давайте отсоединимся, давайте требовать федерализацию», - сказал Бульба.