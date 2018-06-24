Неделя в цифрах

1 украинский военный – майор Станислав Карачевский – был убит в ночь на 7 апреля российским сержантом. Убийство произошло на 5-м этаже общежития, где проживал украинский военный персонал Сакской авиабазы. Планировалось, что 9 апреля Карачевский должен был отбыть на материковую Украину.

2 года потребуется Украине на стабилизацию ситуации в экономике по мнению премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Ключевая задача правительства на 2014 год, по убеждению главы правительства, не дать стране «упасть». Об экономическом росте можно будет говорить не ранее 2015 года.

4 страны –Черногория, Исландия, Норвегия и Канада – присоединились к решению Европейского Союза по применению санкций в отношении лиц, которые причастны к отторжению Крыма от Украины. Таким образом, количество государств, запретившим поездки и активы для лиц, ответственных за действия, которые "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", увеличилось до 32-ух.

6% граждан Украины поддерживают отсоединение какой-то области или региона от своей страны. На западе такие идеи поддерживают менее 1%, в остальных регионах, в центральной Украине – около 2%, на юго-востоке, кроме Донбасса (27%) - около 7%. Наибольшая поддержка есть в Донецкой области – 18%, при этом 56% жителей региона категорически против такого отделения. Несколько больше поддержка в юго-восточных регионах федерализации страны, но она также не превышает 30%.

7 горняков погибли в Донецке на шахте им. Скочинского. По предварительной информации, на шахте произошло газодинамическое явление в 3-й восточной лаве пласта Н6. На каком горизонте погибли шахтеры, уточняется. В результате аварии есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно.

8,1% составило увеличение потребительской цены на бензин в Украине за последние 10 дней –до 14,16 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 11,2%.

10 населенных пунктов Украины - Харьков, Донецк, Луганск, Славянск, Горловка, Красный лиман, Краматорск, Артемовск, Красноармейск и Дружковка - на этой неделе подверглись провокациям и атакам вооруженных пророссийских сепаратистов. В большинстве из них террористы захватили государственные здания и подняли над ними российские флаги, в остальных предприняты такие попытки с разным результатом. На данный момент ситуация во всех городах напряженная.

13,80 гривен стоил 1 доллар США на межбанковском валютном рынке Украины на уходящей неделе. Стоимость евро поднялась до рекордных 18,6040/19,1655 гривен. Рубль вырос до 0,3762/0,3874 грн/рубль.

29,9% - с таким результатом выиграл бы выборы в ближайшее воскресенье кандидат в президенты Петр Порошенко. Юлию Тимошенко поддержали бы 10,3%, Виталия Кличко - 8,3%, Сергея Тигипко - 6,6%, Олега Ляшко - 4,4%, Михаила Добкина - 3,9%, Петра Симоненко - 3,7%, Ольгу Богомолец - 3,1%, Олега Тягнибока - 1,9%, Святослава Вакарчука - 1,3%, Анатолия Гриценко - 1,2%, Дмитрия Яроша - 1%, Инну Богословскую - 0,6%, Рената Кузьмина - 0,1%, Василия Куйбиду - 0,1%.

65 сепаратистов, задержанных 8 апреля во время освобождения здания облгосадминистрации, оставил под стражей и круглосуточным домашним арестом Киевский суд Харькова. Из них мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток избрана 62 лицам. Также для 60-ти определен залог в размере до 180 тыс. грн. Для двух сепаратистов мер пресечения в виде содержания под стражей определена без залога. Для трех Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

145 уголовных производств были зарегистрировано на этой неделе по фактам призывов к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя. Разоблачены 53 человека, которым объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений.

1900 заявлений об исчезновении граждан поступило с начала 2014 года в органы внутренних дел Украины. Из них в течение 10 суток (то есть без заведение оперативно-розыскных дел) было найдено свыше 1200 человек. По фактам исчезновения людей было заведено более 750 оперативно-розыскных дел. В связи с установлением местонахождения закрыто 770 дел, в числе которых - часть лиц, не разысканных в прошлые годы. За период проведения на территории Украины массовых акций в органах внутренних дел было зарегистрировано 103 сообщения о безвестном исчезновении граждан. По указанным сведениям без заведения оперативно-розыскных дел найдено свыше 90 пропавших.

36 000 украинцев одновременно в разных городах объединились в живую цепь во время акции "Цепь единения". На улице люди вышли ради мира в Украине. Ровно в 12 часов дня участники акции взялись за руки. С лентами, флагами Украины и желто-голубыми пакетами скандировали "Украина единая!". В два часа дня одновременно в разных уголках государства спели гимн.

1 500 000 гривен выделит Кабинет министров Украины на оказание финансовой помощи семьям шахтеров, погибших и пострадавших в результате взрыва на шахте им. Скочинского 11 апреля. Пострадавшие получат по 50 тысяч, семьи погибших – по 100 тысяч.

15 000 000000 кубометров газа, которые должны быть в хранилищах НАК «Нафтогаз Украины», есть только на бумаге.

«Мало того, что у нас 7 миллиардов долларов долгов наделанных, 2 миллиарда долларов долгов прошлого года и часть текущего за поставленный газ, так еще 15 миллиардов кубических метров газа, которых просто нет в хранилищах. На балансе есть, а в хранилищах - проблема – нет. И так в каждом секторе», - заявил премьер Яценюк.

Анастасия Береза