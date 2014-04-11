Крымские татары считают неприемлемым проект Конституции Крыма - Чубаров

Об этом заявил лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, сообщает пресс-служба Меджлиса.

«Если мы действительно хотим развивать крымское общество сбалансированным и с учетом интересов всех жителей полуострова, надо начинать с Конституции, а не с обмана», - считает Чубаров.

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Он назвал проект Конституции Республики Крым скороспелым.

10 апреля состоялось расширенное заседание Меджлиса с участием председателей региональных меджлисов и делегатов Курултая (национального съезда). Его участники сошлись на том, что процесс подготовки проекта Конституции фактически был закрытым – проходил «вне широкого общественного обсуждения».

Чубаров отметил, что конституционная комиссия в Крыму собиралась лишь дважды. «Конституционная комиссия была лишь ширмой. Меджлис крымскотатарского народа в различных формах озвучивал ряд положений, которые непременно должны быть отражены в Конституции Крыма. Часть из этих предложений были включены в постановление ВР АРК от 11 марта "О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество", в том числе о необходимости представительства крымских татар в структурах власти, официального признания Курултая и Меджлиса крымскотатарского народа органами национального самоуправления крымских татар и многие другие нормы. Но в итоге все вышеперечисленное отсутствует в проекте Конституции Республики Крым, который 11 апреля будет утверждаться», - сказал Чубаров.

Члены Меджлиса заявили также, что нынешняя власть Крыма отступает даже от тех традиций, которые есть в России.

«Практически все конституции республик, которые входят в состав Российской Федерации, перед принятием проходили народное обсуждение, - подчернул Чубаров. - Людям давалась возможность обсудить столь важный документ, но людей, которые проживают в Крыму, фактически лишили этого права».